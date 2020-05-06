تراند اليوم : في ذكري رحيله.. سبب وفاه الفنان محمد الشرقاوي فجأه

ظهرت على محمد الشرقاوي، معالم الفن مبكرا وخاصة اجادته للشعر فقد كان يتولي رسم المواضيع لزملائه مقابل ان يعطوه الساندويتشات الخاصة بهم، ما سبب ذلك في زيادة وزنه بهذا الشكل.

لفت نظر المشرف الاجتماعي بالمدرسة حتى قام بتبني موهبته وأشركه في جميع العروض التي كانت تعرض في نهاية كل عام دراسي ليحقق شهرة واسعة ويحصل علي لقب الممثل الاول علي مستوي الجمهورية 36 مرة.

شاهده كل من الفنان حسن مصطفي والمخرج جلال الشرقاوي حيث توسما فيه فنانا واعدا ذا أسلوب خاص وطريقة جديدة راهنا عليه وعلى اسلوبه الجديد حيث رشحه جلال الشرقاوي في مسلسل «لا اله الا الله» ليثبت للشرقاوي أنه كسب الرهان وان نظرته فيه كانت في محلها ثم توالت عليه العروض، وشارك الزعيم عادل إمام في فيلمه الشهير “الافوكاتو” حتى نال قبولا كبيرا في هذا العمل ليصبح الحصان الرابح لدى المخرجين لما لديه من قدرات فنية وأداء تلقائي منفرد الأمر الذي جعله يدخل البيوت بلا استئذان.

رحل الشرقاوي بمنزله في مثل هذا اليوم من عام 1996 إثر أزمة قلبية مفاجئة عن عمر ناهز 42 عاما تاركا خلفه أعمال ورصيدا فنيا ثريا، وسيرة عطرة بين زملائه لما امتاز به من اخلاقيات وسلوك راقٍ.