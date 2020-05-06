تراند اليوم : كورسات شحاتة مكثفة لرجالة البيت في الحلقة ال12 – شاهد

تصدرت الحلقة 12 من مسلسل “رجالة البيت” محرك البحث جوجل بعد أحداث مليئة بالكوميديا.

وخلال الحلقة اكتشف بومبا “أكرم حسنى” وتيمون “أحمد فهمى” أن دعوة أحد المتسولين مجابة، وأنه يملك شركة كبيرة للشحاتة ويصل دخله يصل إلى 500 ألف جنيه فى الشهر، ليطلبا العمل معه كشحاتين.

ويبدأ الشحات “محمد جمعة” فى اعطاء دروس الشحاتة لتيمون وبومبا والتعليمات التى يتخذها الشحاتين فى مهنتهم.

وتدور أحداث مسلسل “رجالة البيت” فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.