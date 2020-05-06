أعلن الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك عن ولادته طفله السادس، من خلال محادثة أجراها على تويتر.

وقال ماسك إن جنس الطفل هو صبي وكتب ضمن المحادثة :"الأم والطفل بصحة جيدة. Advertisements إيلون ماسك وابنه

ولم يذكر إيلون ماسك من هي أم الطفل، إلا أن وسائل إعلام أمريكية تقول إنه مرتبط بالمغنية الكندية غرايمز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك يرزق بطقله السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.