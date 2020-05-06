نور الغندور تركّب وجهها بالفوتوشوب على جسد عارضة والأخيرة تكتشف الأمر

وضعت نور الغندور وجهها على جسم عارضة بالفوتوشوب لتصبح ضحية للسخرية العارمة والانتقادات الحادة، لدرجة أن صاحبة الصورة الأصلية قد اكتشفت الأمر وعلقت عليه بشكل فوري.



بعد اتهام الممثلة نور الغندور بوضع وجهها على جسم عارضة دنماركية تدعى دانييلا جونز بالفوتوشوب، قامت نور بحذف الصورة من حسابها بعد البلبلة والضجة التي حصلت عليها.



وتعرضت نور لكم هائل من السخرية والانتقادات، كذلك صاحبة الصورة الأصلية علقت عليه قائلة " ماذا؟؟ نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب".

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من جهتها نور نشرت في خاصية الستوري الخاصة بها على "انستقرام" منشور يوضح أن من صمم لها الصورة هي فتاة تساعدها في ذلك، وكل ما في الأمر أننا أعجبنا بالصورة على "pintrest" وقدمنا اعتذارنا من صاحبة الصورة الأصلية وتقبلت الموضوع برحابة صدر هي وغيرها.



الفتاة التي تدعى عائشة والمسؤولة عن صورة نور قالت في منشور لها "خذوا الموضوع بهدوء ورقي وأنا تعلمت من أخطائي، واحذروا من pintrest، لأنه برنامج يطلع صور حلوة بس ما ندري مصدرها".



وتمنت أن يحترم الجميع ما قامت به ولا يحكم من مجرد خطأ صغير، ولم يكن هدفها أن تنسب الصورة لها.