دونالد ترامب : ” لا أستطيع النوم بسبب فيروس كورونا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 12:57 مساءً - أجرى الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” مقابلة مع شبكة ” إيه بي سي ” الأمريكية مساء يوم أمس الثلاثاء تحدث فيها عن أزمة فيروس كورونا المستجد ،

فقال دونالد ترامب أن تفكيره المستمر في تلك الأزمة إلى جانب وفيات الأمريكيين بسبب الفيروس تجعله يشعر بالأرق ولا يستطيع النوم .

وعلق على ذلك قائلا : ” لا يمكنني النوم ليلا لأنني أفكر دائما بذلك .. لدينا عدو ويجب أن نهزمه ” .

وعن قرارات بعض الدول بما فيها أمريكا عن رفع بعض القيود والإجراءات الاحترازية وإعادة فتح الاقتصاد أشار إلى إنه سوف يكون هناك بعض الوفيات نتيجة لذلك .

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وتابع دونالد ترامب : ” من المحتمل أن تكون هناك بعض الوفيات والمتضررين بشدة كتكلفة لإعادة فتح البلاد ” .

وأضاف : ” إن قيود التباعد الاجتماعي أدت إلى جرعات زائدة من المخدرات والانتحار .. ألق نظرة على ما يجري الناس يفقدون وظائفهم وعلينا أن نعيدها وهذا ما نقوم به ” .

كما حرص ترامب على تشجيع المواطنين الأمريكيين وأن ينظروا إلى أنفسهم على إنهم محاربون والمضي قدما نحو إعادة فتح الاقتصاد وقال : ” لا يمكننا الجلوس في المنزل للسنوات الثلاث المقبلة ” .