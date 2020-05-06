متابعة بتجــــــــرد: بعدما كشف الممثل المصري هشام سليم عن تحوّل إبنته نورا إلى إبنه نور في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي، أطلّ الأب مع إبنه للمرّة الأولى ضمن برنامج “جعفر توك” مع الإعلامي جعفر عبد الكريم.
وخلال اللقاء، تحدّث نور عن معاناته قبل تناول الهرمونات والتحوّل جنسياً إلى رجل وشعوره بالوحدة، وأعلن أنّه فكّر سابقاً بالانتحار، لكنّه تعلّم أن يحبّ نفسه.
وفي حين تفاوتت آراء المعلّقين على حلقة هشام سليم وابنه نور إلا أن بعض روّاد الإنترنت إعتبروا الأخير رجلاً وسيماً.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لنور إبن هشام سليم بعد التحوّل الجنسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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