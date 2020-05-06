- 1/2
- 2/2
May 06, 2020
أثارت النجمة العالمية أديل الجدل بعدما فاجأت الجمهور بصورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام، حيث ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من الوزن الزائد.
بدت أديل خلال الإحتفال بعيد ميلادها الـ32 في منزلها، نحيفة ولافتة للأنظار، وهي ترتدي ثوباً أسود اللون ضيق وقصير، كشف عن ملامح جسدها الرشيق
شكرت أديل، التي كانت تقف تحت قوس من الورود، كل من عايدها، متمنية ان يكون الجميع بخير في هذا الوقت الصعب.
كما شكرت الأطباء والمسعفين الذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامة الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر أديل تصدم الجميع بخسارتها الكبيرة للوزن… شاهدوا كيف بدت في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.