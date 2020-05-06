أديل تصدم الجميع بخسارتها الكبيرة للوزن… شاهدوا كيف بدت في عيدها

أثارت النجمة العالمية أديل الجدل بعدما فاجأت الجمهور بصورة نشرتها على صفحتها الخاصة عبر موقع انستغرام، حيث ظهرت فيها وقد خسرت الكثير من الوزن الزائد.

بدت أديل خلال الإحتفال بعيد ميلادها الـ32 في منزلها، نحيفة ولافتة للأنظار، وهي ترتدي ثوباً أسود اللون ضيق وقصير، كشف عن ملامح جسدها الرشيق

شكرت أديل، التي كانت تقف تحت قوس من الورود، كل من عايدها، متمنية ان يكون الجميع بخير في هذا الوقت الصعب.

كما شكرت الأطباء والمسعفين الذين يخاطرون بحياتهم للحفاظ على سلامة الناس.