ما السر وراء اجتماع راغب علامة، أنغام ودنيا سمير غانم؟

كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن تحضيراته لثلاث أغنيات جديدة مع ثلاث نجوم وهم راغب علامة، أنغام ودنيا سمير غانم.

ونشر “طعيمة” صورة تجمعه مع الثلاث نجوم عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام وكتب: “قريبًا إن شاء الله ثلاث أغاني .. انغام وراغب علامة ودنيا سميرغانم في رمضان 2020”.

ومن المعروف ان الشاعر أمير طعيمة وقع مئات الأعمال الغنائية مع أهم الأسماء على الساحة الفنية والتي حققت نجاحات كبيرة، فماذا ينتظر الجمهور من التعاون الجديد والمميز الذي سيجمعه مع كل من النجوم راغب وأنغام ودنيا؟

وكان الشاعر أمير طعيمة قد عبّر عن إعجابه وسعادته بمسلسل “الاختيار” للنجم أمير كرارة، مؤكدًا أنه فرصة جيدة للأجيال القادمة للتعرف على بطولات رجال مصر وللتأكيد على قيمة الوطن لديهم.