بعد إعلان هشام سليم تحول ابنته إلى ذكر كارول سماحة ترد على قراره الجريء

نشرت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" فيديو للفنان هشام سليم وهو يتحدث عن تحول ابنته إلى ذكر.

وعلقت كارول سماحة على الفيديو قائلة: "كل الحب والاحترام للممثل القدير ⁧‫#هشام_سليم‬⁩ ‏على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!! فقد ولدت ابنته نورا بجسم يميل أكثر للذكورية، انها معاناة لا يشعر فيها إلا من يعيشها، وكأن الإنسان يعيش في جسم غريب عنه، وعندما كبرت أجرت عملية التحول وصار اسمه نور!".

وأضافت أنه ليس سهلا على الأهل تقبل تلك الحالات، حتى الآن في بلاد العرب وفي بلادنا خاصة، هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء والأمهات!! معظمهم يتخلون عن أولادهم أو يطردونهم من المنزل للأسف، أو يعاملونهم معاملة سيئة!! هشام أب حقيقي طيب، وقوي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته.. تفهمه وإنسانيته قدوة في مجتمعنا، تهمني آرائكم؟؟".

كان هشام سليم قال: "فى مصر نحن نعترف أما بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين".

وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".

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