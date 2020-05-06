في ذكرى ميلاد ماجدة الصباحي تعرف على اسمها الحقيقي وسبب تغييره

يوافق اليوم الأربعاء 6 مايو، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، التي ولدت في مثل هذا اليوم في طنطا عام 1931، ورحلت عن عالمنا مطلع هذا العام 2020، في 16 يناير.

ولدت عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصبَّاحي، أو ماجدة الصباحي، في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية، وكان أبوها يعمل موظفًا في وزارة المواصلات.

بدأت ماجدة الصباحي، مشوراها الفني وهي عمرها 15 سنة، بدون عِلم أهلها، وكان هذا هو سبب إطلاق اسم «ماجدة» عليها بدلًا من «عفاف» حتى لا يكتشف أهلهاـ، وكانت البداية الحقيقية لها عام 1949، من خلال فيلم «الناصح» للفنان إسماعيل يس، وأخرجه سيف الدين شوكت.

قامت ماجدة الصباحي بدور بارز في جمعية السينمائيات، وتعتبر من أبرز الممثلات في السينما العربية، حيث كانت تتقمص الشخصية ولا يمكن نسيان أدوارها في "أين عمرى" و"المراهقات" و"جميلة" و"بنات اليوم".

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تزوجت ماجدة الصباحي عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية.

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