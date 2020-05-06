محمد سامي يحصل على عضوية شعبة التأليف في نقابة السينمائين بعد "البرنس"

بعد نجاح مسلسله "البرنس" الذى يلعب بطولته محمد رمضان، حصل المخرج محمد سامى على كارنية شعبة التأليف بنقابة المهن السينمائية.

وأضيفت لسامي تصريح شعبة السيناريو مع الإخراج من النقابة بعد تأليفه لمسلسل "البرنس".

تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

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