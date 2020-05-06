شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "فرصة تانية" بقائمة الأعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى الذى يعرض على قنوات cbc و dmc و one، تريند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث جاء فى المركز الخامس لقائمة الأكثر مشاهدة بمشهد الفنانة هبة مجدي مع الفنان دياب.



فرصة تانية





و تطورت العلاقة بين مريم – هبة مجدى وزوجها مدحت – دياب – بشكل أكبر فى الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية"، بعدما ثارت عليه فى الحلقة السابقة بسبب زواجه من أخرى واحضارها معه إلى المنزل، حيث تضع مريم منوم لمدحت فى الطعام وتأخذ تليفونه للتأكد من طلاقه لزوجته الأخرى.

تسمع مريم رسائل صوتيه فى موبايل مدحت تكتشف من خلالها أن زوجها يتاجر فى المخدرات، وتقرر مراقبته بعدما استعانت بمربية أطفال للجلوس مع ابنتها زينة فى المنزل، وتذهب ورائه بالسيارة وتصوره أثناء تسليم واستلام أموال خاصة بعملية المخدرات.

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أما بالنسبة لريهام – أيتن عامر، فيرسل زياد – أحمد مجدى – صديقه المحامى كمال – أحمد الشامى - إلى منزلها ويعطى لوالدها رشدى – أشرف زكى – شيك بحقوق ابنته الخاصة بمؤخر الصداق والذى يبلغ 2 مليون جنيه، وبعد ذلك يمنع رشدى ريهام من الخروج ويقرر تغيير معاملته معها، ويأتى بطبيب نفسى للجلوس معها.

"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.