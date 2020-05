شكرا لقرائتكم خبر عن جيسون ستاثام على الدراجة بشوارع لوس أنجلوس بدون إجراءات وقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجم جيسون ستاثام وهو يستمتع بجولة بدراجته في شوارع لوس أنجلوس، وظهر ستاثام البالغ من العمر ٥٢ عاما بدون كمامات ولا قفازات ولا أي إلتزام بالوقاية ضد فيروس كورونا.

وفي سياق مختلف تم اختيار الممثل العالمى وودي هارلسون، بدلا من الممثل العالمى جيسون ستاثام لـ بطولة الفيلم الجديد The Man From Toronto، العمل الكوميدى الذى سيقوم ببطولته الممثل الكوميدى كيفن هارت، وستقوم بإنتاجه شركة Columbia Pictures، وسونى، كما سيقوم بإخراجه المخرج باتريك هيوز، الذى قام بـ إخراج فيلم The Hitman's Bodyguard، الذى طرح عام 2017.

من جانب أخر تحدثت النجمة والسوبرموديل الشهيرة روزي هنتنجتون وايتلي حول إمكانية جعل عائلتها أكبر مع خطيبها النجم الإنجليزي الشهير جيسون ستاثام.

حيث إن روزي البالغة من العمر (32 عاما) تربطها قصة حب قوية مع جيسون ذو الـ (52 عاما)، وهما أبوين لابن عمره عامين يدعى "جاك".

خضعت روزي لجلسة حوارية مؤخرا مع محبيها و عشاقها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" و كانت اغلب الأسئلة الموجهة لها حول عائلتها، فقد قالت روزي ردا على أسئلة حول إنجاب المزيد من الأطفال: "نعم، نحن نحب ان يكون لدينا المزيد من الاطفال"، ثم تطرقت في الحديث عن ابنها "جاك" فقالت انه رائع.

وأضافت:"نحن محظوظون بما يكفي لأننا نستمتع بالكثير من الوقت العائلي معا في الوقت الحالي ، جاك علي وشك ان يبلغ الثلاث سنوات في غضون بضعة أشهر، وهو ما لا أصدقه".

يذكر أن جيسون ستاثام ارتبط بروزي هنتنجتون وايتلي عام 2010 بعد قصة حب قوية كانت تفاصيلها دائما محط تركيز وسائل الاعلام الشهيرة، وأعلن الثنائي عن خطبتهما في يناير 2016، وكشفا إنهما ينتظران مولودهما الأول في فبراير 2017.