شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يهاجم رجال الدين عبر تويتر: يدافعون عن الظالمين فى فضائح الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى النجم اللبناني راغب علامة، تعجبه من موقف رجال الدين الذين يدافعون عن الظالمين والمفسدين ويحرمون المحاسبة رغم أنه مطلوب منهم الدفاع عن المظلومين والبحث عن حقوقهم، دون الإشارة إلى شخص أو موقف بعينه.

وكتب راغب علامة عبر حسابه بـ"تويتر"، متسائلا: "لماذا ؟ لماذا عند ظهور أي فضيحة فساد وسرقة للمال العام وأموال المساكين من قِبَل أي مسؤول في الدولة، يهبّ رجال الدين المؤتمنين على توجيهات ربّ العباد للدفاع عن المظلوم في وجه الظالم والسارق ،للدفاع عن الظالمين والفاسدين! ويضعون خطوط حمراء في وجه المحاسبة ؟؟سؤالي بسيط ! لماذا؟!!".



راغب علامة على تويتر

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وعلى جانب آخر، يتعاون الملحن عمرو الشاذلى مع المطرب راغب علامة في أغنية ضمن ألبومه الجديد المقرر طرحه بعد شهر رمضان، وتحمل طابع الأغانى الدرامية ويقدمها بشكل جديد ومختلف عن أعماله السابقة وهى من كلمات عمرو المصرى .

فى سياق آخر طرح راغب علامة أغنية جديدة بعنوان "انتو أملنا" للتوعية ضد فيروس كورونا، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان مارى رياش، وإخراج سامى صعب، وتوجه راغب بالشكر للجيش اللبنانى والقوت الأمنية التى سهلت تصوير بعض القطات من أجل الكليب.

وكان راغب علام قد أشاد بمجهودات الحكومة اللبنانية فى مكافحة عدوى وتفشى جائحة كورونا المستجد، خاصة فيما يتعلق بجلب اللبنانيين من الخارج، ووضعهم فى الحجر الصحى، الذى وصفه بالحضارى.

وقال علامة فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الحكومة اللبنانية أثبتت أنها تعمل بوطنية ومسئولية وباحتراف. طريقة نقل اللبنانيين من الخارج وطريقة التعامل والحجر الصحى الحضارى تستحق كل التقدير والاحترام، براڤو براڤو".