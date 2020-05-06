شكرا لقرائتكم خبر عن ظافر عابدين يعلن موعد عرض مسلسله The Eddy.. ويؤكد: متشوق له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم ظافر عابدين موعد عرض المسلسل العالمي The Eddy، الذى يشارك ببطولته، سيبدأ يوم 8 مايو الجارى على شبكة نتفليكس، وهو للمخرج الحائز على جائزة الأوسكار داميان شازيل .

ونشر ظافر عابدين صورة من العمل عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها: "متشوق للعرض العالمي الأول لمسلسل The Eddy.. على نتفلكس بداية من ٨ مايو، في انتظار رأيكم".









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كما يشارك النجم ظافر عابدين في فيلم "العنكبوت"، حيث يجسد دور شقيق النجم أحمد السقا، و يواجه شقيقه الأخير خلال الأحداث ويدخل فى صراعات معه خاصة وأنه يظهر كرجل أعمال كبير، ولديه العديد من المشاريع الكبيرة في مصر، وتتعرض إحدى مشاريعه لحادث كبير، ومن هنا يبدأ الصراع بينه وبين السقا.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا في أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان النجم التونسي ظافر العابدين قد نشر فيديو حث به جمهوره علي الالتزام بقواعد السلامة للحفاظ علي صحتهم من فيروس كورونا حيث قدم العديد من النصايح للحفاظ علي سلامة البشر مثل النضافة الشخصية ولابتعاد لمسافة عن بعض لحماية بعضنا.