شكرا لقرائتكم خبر عن صناع "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز يتراجعون عن السفر للعين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررصناع مسلسل "ونحب تانى ليه" للنجمة ياسمين عبدالعزيز الاستغناء عن تصوير بعض المشاهد الخارجية التى كان مقرر لها بالعين السخنة، مع استبدالها بمشاهد أخرى فى أحد فنادق السادس من أكتوبر، نظرا لصعوبة السفر فى تلك الأيام بسبب الاجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كرورنا.

ويواصل المخرج مصطفى فكرى تصوير المشاهد وتكثيف عدد ساعات التصوير بشكل يومى للانتهاء من التصوير خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، حيث يعمل على المونتاج أيضاً فى نفس الوقت لتسليم الحلقات أولاً بأول للجهة المنتجة التى بدورها ترسلها إلى قناة cbc التى تعرض المسلسل على شاشتها بشكل حصرى.

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وأشاد الكثير من متابعى مسلسل "ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة cbc ، CBC دراما ، بعد عرض أولى حلقاته، بالعمل فهو مسلسل رومانسى اجتماعى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية.

ويحكى العمل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور وتجسدها الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهى بالانفصال، وتقابل فيما بعد الفنان كريم فهمى وتقع فى حبه، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر فى دور والدتها.

مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني.