شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تصور مشاهد الحلقات الأخيرة من "خيانة عهد" فى المنيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور النجمة يسرا مشاهده الأخيرة من مسلسلها "خيانة عهد" الذى يعرض حالياً على قناتى cbc، وقناة الحياة، في إحدى شقق المنيل، وهذه المشاهد ضمن آخر 3 حلقات بالعمل، وذلك بعدما سلم المؤلفان أمين جمال وأحمد عادل الحلقات الأخيرة من للشركة منذ أيام لتكتمل بذلك كتابة حلقاته الأخيرة.

وانتهت يسرا من تصوير العديد من المشاهد في الديكورات الرئيسية منها مشاهد فى منطقة شبرامنت والتي تجمع بينها وبين عبير صبرى وحلا شيحة وأخرون من النجوم.

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وكانت يسرا قد كشفت عن الأعمال التي تتابعها في شهر رمضان رغم انشغالها في تصوير المسلسل وقالت لـ"الخليج 365": "أنا بتفرج على الزعيم عادل إمام في "فلانتينو"، وأشاهد مسلسل "بـ100 وش" للجميلة نيللى كريم وأقولها المسلسل يجنن وانتى تجننى حبيبتى، كما أشاهد مسلسل "الفتوة" لـ ياسر جلال، وطبعًا مسلسل "الاختيار" الذي يذكرنا بالأعمال الوطنية مثل رأفت الهجان".

مسلسل "خيانة عهد" إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك فى بطولته إلى جانب يسرا كل من حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، هنادى مهنا، تيام مصطفى قمر، وعدد آخر من الفنانين.