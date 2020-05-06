فن ومشاهير

تعليق محمد وزيري على إتهام هيفاء وهبي له بالسرقة

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:59 صباحاً - خرج المنتج والفنان ” محمد وزيري ” بتصريحات صحفية له رد فيها على إتهامات الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” له بالسرقة .

وذلك بعد تقدمها بمحضر ضده اتهمته فيه بالحصول على مبلغ 63 مليون جنيه من ممتلكاتها بعد أن أجرت له توكيلا عاما يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها من المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات .

ورد محمد وزيري على ذلك مؤكدا إنه لا يعرف شيئا على الإطلاق عن هذا المحضر الذي حررته الفنانة هيفاء وهبي ضده وإنه تفاجئ مثله مثل الآخرين عند تداول هذا الخبر على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكد على أن المحامي الخاص به سيبدأ في إتخاذ خطوات خلال الساعات المقبلة لمعرفة تفاصيل المحضر الذي حررته هيفاء ضده .

كما أكد محمد وزيري على إنه لم يتولى إدارة أعمال هيفاء وهبي طوال الفترة الماضية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق محمد وزيري على إتهام هيفاء وهبي له بالسرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا