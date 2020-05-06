فيفي عبده تهدد رامز جلال : ” مسيرك هتقع تحت إيدي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:59 صباحاً - حلت الفنانة ” فيفي عبده ” ضحية حلقة يوم أمس الثلاثاء من برنامج المقالب ” رامز مجنون رسمي ” للفنان رامز جلال . وتصدر إسم فيفي عبده تريند موقع تويتر في مصر بعد إذاعة الحلقة . فنشرت فيفي عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة تصدرها موقع تويتر وكتبت في تعليقها عليها : ” بشكر كل حبايبي من مصر أم الدنيا ومن كل الدول العربية ” . وتابعت موجهة رسالة تتوعد فيها رامز جلال قائلة : ” ومردودالك يا رامز مسيرك هتقع تحت إيدي ” .

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