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كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشر المخرج ” مجدي الهواري ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على خبر اعتزال الفنانة ” نهى عابدين ” الفن بشكل نهائي .
فكتب قائلا : ” تفضل طول حياتها رغم موهبتها حظها قليل .. تشخص وتنتع من قلبها أدوار صغيرة كتير إن حد حتي يقولها براڤو ابدا ” .
وتابع : ” كانت مكملة علشان يجيلها الكبير وبرضه مايجيش ايه ده .. ودلوقتي لما تعتزل تبقي تريند لأول وآخر مرة في حياتها .. كم انت قاسي أيها الفن ” .
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق المخرج ” مجدي الهواري ” على اعتزال نهى عابدين : ” حظها قليل “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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