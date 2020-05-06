تعليق المخرج ” مجدي الهواري ” على اعتزال نهى عابدين : ” حظها قليل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشر المخرج ” مجدي الهواري ” تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” علق من خلالها على خبر اعتزال الفنانة ” نهى عابدين ” الفن بشكل نهائي .

فكتب قائلا : ” تفضل طول حياتها رغم موهبتها حظها قليل .. تشخص وتنتع من قلبها أدوار صغيرة كتير إن حد حتي يقولها براڤو ابدا ” .

وتابع : ” كانت مكملة علشان يجيلها الكبير وبرضه مايجيش ايه ده .. ودلوقتي لما تعتزل تبقي تريند لأول وآخر مرة في حياتها .. كم انت قاسي أيها الفن ” .