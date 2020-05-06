فن ومشاهير

توم كروز يصور فيلماً في الفضاء

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يصور فيلماً في الفضاء والان مع التفاصيل

الأربعاء 6 مايو 2020

أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، جيم بريدنستاين، أن نجم هوليوود توم كروز، سيقوم بتصوير فيلمه القادم في الفضاء، ليكون أول فيلم سينمائي في التاريخ، يتم تصويره فعليا خارج الأرض.

 

وقال بريدنستاين في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر إن "ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز بفيلم على متن محطة الفضاء الدولية!".

 

وأضاف وفقاً لقناة "الحرة": "نريد أن تلهم وسائل الإعلام الرائجة جيلا جديدا من المهندسين والعلماء لتحويل طموحات ناسا إلى حقيقة".

 

ولا تتوفر أي تفاصيل عن طبيعة مشاركة توم كروز بالفيلم الجديد، أو عن الدور الذي سيؤديه.

 

وقدم كروز خلال مسيرته أعمالا حازت على رواج كبير حول العالم، وأدوارا مميزة".

 

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وعرف الممثل بالمشاهد المذهلة التي يقدمها، كمشهد التشبث بطائرة "إير باص" خلال إقلاعها في نسخة 2015 من فيلم "ميشين إيمبوسيبل".

 

وسبق موقع "ديدلاين" وكالة ناسا والمواقع التي تناقلت خبر تمثيل توم كروز مشاهد حقيقية في الفضاء الخارجي، إلا أن ناسا لم تدل بأي تصريح حول الأمر سوى بتغريدة مديرها الثلاثاء.

 

وكان الموقع قد قال إن كروز سيمثل في الفضاء بالتعاون مع "سبيس-إكس".

 

ولم تقدم سبيس-إكس، بدورها، أي تعليقات.

 

ورفضت وكالة ناسا التصريح عن أي تفاصيل لموقع "ذي فيرج" التقني.

 

وقال متحدث باسم ناسا للموقع "سنفصح أكثر عن المشروع في الوقت المناسب (..) وما عدا ذلك سيكون سابقا لأوانه".

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