حمو بيكو: محمد رمضان ملوش في الغناء وحسن شاكوش مغرور

متابعة بتجـــــــــرد: اتهم الفنان الشعبي المصري حمو بيكا مواطنه الفنان محمد رمضان بتقليده من خلال الحركات التي يؤديها على المسرح. وجاء هذا خلال لقاء أجري معه ضمن حلقة من برنامج “شيخ الحارة والجريئة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي على شاشة قناة “القاهرة والناس”.

وقال في هذا السياق: “محمد رمضان اللي بيقلدنا وهو ممثل المفروض ملوش علاقة بالغناء، ولو هو مش ممثل يغني مهرجانات ولا كان حد عرفه والناس بتسمعه عشان هو كان ممثل شاطر”.

كما لفت الأنظار بانتقاده زميله حسن شاكوش فاتهمه بالغرور وعلّق: “الغرور أكل حسن شاكوش وبقى مش شايف حد وشايف نفسه أنه رقم واحد واللي بيعمله في نفسه غلط، وفى مجالنا محدش رقم واحد” معتبراً أنه سبقه إلى تحقيق النجاح.

وأضاف: “بداية نجاح حسن شاكوش من عندي وأنا أنتجت له أغاني كثيرة، وهو كان عنده 5% من الجمهور قبل ما يغني معايا وصعب شاكوش يتنطط عليا وهو بيتنطط على كل الناس إلا أنا وأنا خط أحمر بالنسبة له”.

وفي إطار آخر كشف أنه تعاطى الممنوعات وأقلع عن ذلك قبل 8 سنوات، مع الإشارة إلى أنه واجه بسبب ذلك مشاكل صحية كبيرة.