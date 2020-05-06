محمد منير يضع نفسه في موقف محرج بسبب هذا المنشور

متابعة بتجــــــــرد: وجد الفنان محمد منير نفسه في معرض السخرية من جانب جمهوره، على خلفية وقوعه في خطأ فادح، بسبب رسالة وجهها للمخرجة علوية زكي، إذ أكد أنها أول من تحمست له وقدمته كفنان للجمهور، إلا أنه دعا لها بالصحة الوافرة، ووعدها بزيارتها قريباً، رغم وفاتها في اب (أغسطس) من عام 2019 الماضي.

ونشر محمد منير صورة جمعته بالراحلة علوية زكي، عبر حسابه على “إنستغرام”، وعلق قائلاً: “الله الله على جمالك .. الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني وراهن عليّ”.

وتابع كلامه قائلاً: “بحبك وأوعدك بزيارة قريبة جداً.. ربنا يديلك الصحة أنتِ وبناتك الجميلات”.

وأثار منير سخرية متابعيه، إذ أكد له الكثير منهم أن علوية زكي رحلت قبل قرابة تسعة أشهر، بينما سخر آخرون بالقول: “هتزورها فين يا كينج متسبناش وتمشي”.

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وقالت إحدى المتابعات: “يا كينج المخرجة علوية زكي الله يرحمها ماتت السنة اللي فاتت.. إنت ازاى متعرفش حاجة زي دي.. دا دي اللي اكتشفتك يعني”.

وأضاف متابع آخر قائلا: “علوية زكي متوفاة يا ملك هتروح تزورها فين بس مصر محتاجاك متسبناش يا كينج”.

وبسبب تلك التعليقات الساخرة، حذف منير التعليق وعدله بحذف الجملة الأخيرة: “بحبك وأوعدك بزيارة قريبة جداً.. ربنا يديلك الصحة أنتِ وبناتك الجميلات”.