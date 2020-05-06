فيفي عبده تتّهم ناصيف زيتون بالغرور وتوجه له رسالة قاسية

متابعة بتجـــــــــرد: وجهت النجمة المصرية فيفي عبده، رسالة قاسية وشديدة اللهجة إلى النجم ناصيف زيتون، متهمة إياه بـ”الغرور” و”حب الأنا”.

وقالت فيفي خلال مشاركتها في برنامج “راحت علينا” مع الإعلامي هشام حداد، والمذاع على قناة “لنا” السورية: “مش كل حاجة صوت جميل البساطة أجمل”.

وأكدت أنه بالرغم من عدم وجود معرفة مسبقة بينهما، إلا أنها شعرت أن لديه “حب الأنا” وأخذت عنه هذا الانطباع من خلال “السوشيال ميديا”، وذلك بعدما تابعته على “إنستجرام” ولم يتابعها.

وأضافت: “أي حد ماسك حساب الفنان يجب أن يكون شاطر، لينجح الفنان، وأنا خلاص اخدت هذا الانطباع ومش مهم يعملي فولو، خليه يعملي طعمية يعملي مخلل بس المهم قد ما ابتسامتك حلوة لازم تكون من قلبك”.

تجدر الإشارة إلى أن تصريحات فيفي عبده أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وبين محبّي ناصيف زيتون، فهل يكون لـ”ناصيف” مبادرة تجاه “فيفي” يعوض من خلالها عن تقصير إدارة أعماله وينهي الجدل الحاصل؟