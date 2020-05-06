ياسمين عبد العزيز تسأل جمهورها من الأهم: الحبيب أم الأهل؟

متابعة بتجـــــــــرد: حيّرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز جمهورها بعدما نشرت على حسابها الخاص في “إنستغرام” صورة من مسلسل “ونحب تاني ليه”، وعلّقت عليها قائلة: “لو أنتي مكان غاليه هتختاري إيه؟”.

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها على شبكات التواصل الإجتماعي، حيث اختلفت تعليقات الجمهور ما بين “أكيد هختار اللي بحبه”. و”صحبتي أهم طبعاً” و”أنا مكانها هختار مراد”.

وكانت ياسمين أعلنت منذ أيام عدّة ارتباطها رسمياً بالزواج من الفنان المصري أحمد العوضي بعد تردد أنباء كثيرة حول علاقتهما، منذ أن فجّر شقيقها مفاجأة كشف العلاقة العاطفية بينهما، ليضع الاثنان حداً للشائعات ويعلنا زواجهما رسمياً.

يُذكر أن مسلسل “ونحب تاني ليه؟” يحكي عن سيدة تحصل على الطلاق من زوجها ثم تتعرف على رجل آخر تقع في حبه، لكن تواجهها صعوبات لإكمال تلك العلاقة.

ويشارك في بطولة المسلسل الفنان شريف منير مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.