جومانا مراد تكشف سبب غيابها عن الفن سبع سنوات

متابعة بتجــــــــرد: خلال مداخلة عبر تطبيق “ماسنجر” مع برنامج “القاهرة الآن” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية “العربية الحدث”، علّقت الفنانة السورية جومانا مراد على دورها في مسلسل “خيانة عهد” بعد غياب سنوات قائلة: “دوري يأتي بعد غياب سبع سنوات كاملة”.

وتابعت: “عدت قبل المسلسل الرمضاني بفيلم جديد يحمل اسم “يوم 13” أول فيلم “3D”، وهو فيلم رعب لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا”.

وأضافت أن “غيابها لمدة سبع سنوات كانت الاولوية فيها لعائلتها، وأثناء هذه الفترة رزقها الله بنجلها محمد “ربنا يخليهولي يارب”.

Advertisements

وأوضحت أنها أعادت حساباتها في حياتها خلال فترة الغياب، كاشفة أنه مع ترشيحها لـ”خيانة عهد” وكانت فرصة للعودة بقوة، خاصة أنها ستشارك الفنانة يسرا التي تتمتع بجماهيرية طاغية.

وأشارت إلى أنها تربطها بها علاقة صداقة شخصية وقوية وأن تعاونها مع المخرج سامح عبد العزيز أضفى نجاحًا ومذاقًا خاصاً، لأنه ليس التعاون الأول فسبقه نجاح سينمائي مشترك عبر عملي “كباريه” و”الفرح”، مؤكدة أن العمل مع يسرا رائع ويشعرها أنها تعمل وسط أسرتها.