فيفي عبده تنطق الشهادتين في “رامز مجنون رسمي”

متابعة بتجــــــــرد: قبل رمضان بأيام قليلة، هاجمت الفنانة فيفي عبده الفنان رامز جلال، بعد حلولها ضيفة فى برنامج “رامز مجنون رسمي” المذاع على قناة MBC مصر، حيث قالت قبل عرض حلقتها إنها ستتخذ إجراء قانونياً ضد رامز جلال، لأنها تضررت خلال التصوير وتعرضت لصاعق كهربائي حقيقي ما سبب لها ضعفاً في السمع.

وأضافت خلال منشور لها عبر حسابها الشخصي “إنستغرام”: “رامز ده مجنون فعلاً وأنا مش هسيبه وهرفع عليه قضية عشان أنا اتكهربت كتير جدًا وده أثر عليا، من الكهرباء حسيت إن ضوافري خرجت من إيدي، وده كله عشان لازم أقوله بحبك يا رامز وأنا على كرسي الاعتراف في البرنامج، عشان متكهربش أو يوقف كهربا، أنا مبقيتش عارفة أسمع كويس زي الأول، رامز بجد كأنه بينتقم ومش عارفة أقول إيه”.

وفوجئ المشاهدون بعد عرض الحلقة أمس (الثلثاء) بعدم وجود أي لقطة تتم بها كهربة فيفي عبده، إذ ظهرت وهي تدخل في نوبة صراخ واستغاثة بمجرد تحريك “كرسي الحقيقة”، ثم بدأت تردد الشهادتين، وتدعو على من أوقعها في هذا الموقف، وتدعو الله أيضاً أن ينجيها من بين يديه.

وشعرت بانهيار وإعياء شديد بسبب حركات الكرسي الصعبة وظهر عليها الإجهاد الشديد.

واستحلفت فيفي عبده رامز جلال بكل غال عليه، بأولاده ورحمة والدته، لكي يوقف حركات “كرسي الحقيقة” التي تحبس الأنفاس، لكن رامز جلال سأل المشاهدين: هل اكتفيتم أم لا؟ وواصل المقلب.

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وفي نهاية المقلب حاولت أن تعتدي على رامز فسقطت في الماء مما دعاها للصراخ بوجه رامز، متسائلةً عن السبب الذي يدعوه لهذا الجنون، مؤكدة للجمهور أنه فعلاً مجنون.