برلمانية مصرية: “ياسمين صبري مش بتعرف تمثل”

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت البرلمانية المصرية أنيسة حسونة متابعيها بالتعليق على بعض الأعمال الرمضانية وأداء عدد من الممثلين المصريين.

وجاء هذا من خلال تغريدات نشرتها على حسابها على “تويتر”. وأثارت الاهتمام بحكمها على أداء الفنانة ياسمين صبري حيث أشارت إلى أنه لا يعجبها وأن الأخيرة لا تجيد التمثيل. وكتبت: “من غير زعل ياسمين صبري مش بتعرف تمثل”.

وتفاعل معها الكثير من المتابعين بين مؤيد ومنتقد لها ومدافع عن الممثلة. وفي المقابل أعربت النائب عن إعجابها بمسلسل “البرنس” الذي يؤدي دور البطولة فيه الفنان محمد رمضان.

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وغردت: “أنا عاجبني مسلسل محمد رمضان. الأحداث سريعة والحوار واقعي والممثلين هايلين والمخرج والمؤلف متمكن وكل يوم بنستني حيحصل إيه في الحلقة اللي بعدها. صحيح كمية الشر بين الإخوة لا تصدق بس مفيش رغي وتطويل بدون داع”.

وأضافت: “الحلقة الوحيدة اللي شفتها علي بعضها أول يوم هي البرنس لمحمد رمضان وبصراحة عجبتني الريتم سريع وخيوط الشخصيات متقاطعه بحيث أعطتنا الصورة كاملة وشوقتنا للأحداث التالية. برافو المخرج محمد سامي”.

كما علقت على مسلسل “الاختيار” وكتبت: “عبارة عن مشاعر مختلطة من الفخر والإنتماء والحزن والشجن. حالة من التوتر الشديد أثناء مشاهد المعارك كأننا نعيش هذة اللحظات مرة ثانية وتذكر لأيام ميدان التحرير والإتحادية 30 يونيو. ربنا يحمي أبطالنا ومحاربينا الشجعان ويرحم الشهداء الأبرار وتعيشي يا مصر دايماً مرفوعة الرأس”.