منال سلامة تكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل عودتها للمسرح "أونلاين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة منال سلامة عن عودتها لبيتها الذي قدمت فيه عشرات الأعمال وهو المسرح، من خلال مجموعة عروض مسرحية "أونلاين".

ونشرت فيديو، عبر حسابها على "أنستقرام"، من داخل المسرح القومي قالت فيه: "المسرح القومي عشقي، فقد وقفت لأول مرة في عالم الاحتراف على المسرح، وكان ذلك خلال مسرحية الزير سالم، انتظروني (أونلاين) على المسرح القومي".

وفي تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، كشفت سلامة تفاصيل المسرحيات التي تنوي تقديمها "أونلاين".

وأضافت أن هذه المسرحيات سيتم تمصيرها عن روايات الأديب العالمي "أنطوان تشيكوف"، وستقدم بالعامية المصرية على المسرح القومي.

وأكدت سلامة أنها ستبدأ بروفات هذه المسرحيات خلال الفترة المقبلة، وأنها ستعرض "أونلاين" لحساب وزارة الثقافة المصرية، وأن هناك مجموعة عمل من كتاب ومخرجين منهم سامح بسيوني وأشرف زكي وأحمد مختار وآخرون يعملون على تنفيذ هذه الأعمال.

وقالت سلامة: "أنا فعلا من عشاق المسرح الذي قدمت به مجموعة كبيرة من العروض على مدار حياتي، بل ومنذ فترة مبكرة، حيث قدمت الزير سالم مع حمدي غيث، وحينها كنت طالبة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، كما قدمت الأميرة والصعلوك مع نور الشريف، ومجموعة أخرى من الأعمال".

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واعتبرت أن مشكلة هذه العروض أن بعضها فقط حظي بالتصوير والأرشفة، كمسرحية الزير سالم التي تعرض أحيانا على قناة "ماسبيرو زمان"، لكن سيتم تدارك ذلك خلال عروض "الأونلاين" الجديدة.

وعن ابتعادها عن الدراما في الفترة الأخيرة، قالت سلامة إن معظم ما كان يعرض عليها من أدوار كان لا يناسبها، وقد جلست بالمنزل 3 سنوات قبل أن تعود لتقديم دورها في مسلسل عائلة الحاج نعمان الذي عرض منذ عدة أشهر، وهي شخصية مختلفة لسيدة شريرة، وهو ما لم تقدمه من قبل.

وأكدت سلامة أنها ستعود للدراما عندما تجد النص الذي يجذبها، ويكون مختلفا عما قدمته من قبل.

منال سلامة بدأت شهرتها الحقيقية بعد وقوفها أمام سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة في مسلسل "ضمير أبلة حكمت" إنتاج عام 1991، وتوالت أعمالها الناجحة بعد ذلك، ومنها: "لن أعيش في جلباب أبي" أمام نور الشريف، و"رجل لهذا الزمان، جبل الحلال، أوبرا عايدة".



