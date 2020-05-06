خاص- بعد الإقتحام، باسل خياط يمر بأصعب التجارب

لا شك في ان انتشار فيروس كورونا في كل أنحاء العالم بدّل الكثير من الخطط التي وضعت للأعمال الفنية إن على الصعيد الدراما أو الغناء أو الأفلام السينمائية.

هذا ما حصل مع مسلسلي “النحّات” و “الساحر”، وذلك بعدما بدأت شركة “I See Media” بتصوير العملين في بيروت، إلا انه وبسبب كورونا اتخذت الشركة القرار بتنفيذ 15 حلقة من “النحّات” و 17 حلقة من “الساحر”، على أن تستكمل الجزء الثاني من العملين لاحقاً بعد الحد من هذا الوباء القاتل.

وعلم موقع “الخليج 365” من مصادره الخاصة جداً ان استكمال التصوير حتى حدود الـ 15 حلقة من “النحات” كان صعباً جدًا، لذا تم اتخاذ القرار بالإكتفاء حالياً بتنفيذ هذه الحلقات فقط.

ولا شك في ان باسل خياط يقدم في مسلسل النحّات شخصية جديدة غامضة تمر بمراحل نفسية صعبة وتتخبط بصمت بحثاً عن حقيقة مقتل والده قبل سنوات طويلة ليكتشف فور عودته من سوريا الى بيتهم القديم في لبنان اموراً مثيرة جداً ستعيد التحقيق الى بدايته. باسل خياط المحترف يبدع كالعادة في تجسيد الشخصية ويتقن العزف على اوتار احاسيسها بشكل عبقري ومدهش.

Advertisements

وكان موقع “الخليج 365” قد أورد في السابق خبراً عن اقتحام قوات الأمن موقع تصوير مسلسل “النحات” في فندق “بورتميليو” الكسليك، لقيامهم بفتح موقع للتصوير مخالفة أوامر عدم التجمع والطوارىء المعمول به حاليًا لمحاربة انتشار فيروس الكورونا. ووجهت القوى الامنية انذاراً للشركة وغرامة مالية كبيرة، وقعتها على تعهد بعدم استئناف التصوير تحت طائلة المسؤولية، وإلا تمت مصادرة معدات التصوير وحجز مسؤولي الانتاج. واعتبرت محاولة استئناف التصوير دون إذن من الداخلية مخالفة قانونية، لتعريض الشركة سلامة المشاركين والمجتمع لخطر محدق.

مسلسل “النحّات” من بطولة باسل خيّاط، أمل بشوشة، ليّا بو شعيا، ندى أبو فرحات، بالإشتراك مع دياموند أبو عبود وفادي ابراهيم وجوزيف بو نصّار ودارينا الجندي ويارا قاسم وإيلي متري وكارول عبود وأليكو داوود، من كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري.

ينقل “النحّات” قصّة “يمن” الذي يُقرّر إقامة دورة تدريبيّة في النحت في إحدى الجامعات، ما يضطرّه لترك والدته والإنتقال للعيش في بيت العائلة المُقفل منذ وفاة والده. صُور من الماضي وذاكرة حياة لا يعرفها تُغيّر مصيره ومسار حياته…

نذكر أن مسلسل “النحّات” يعرض حالياً على قناة “أبو ظبي”، على أن تبدأ قناة LBCI عرضه ابتداءً من يوم الاثنين وذلك بعد الانتهاء من مسلسل “الساحر”.