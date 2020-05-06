تعليق غامض لـ نادين ن. نجيم يثير الفضول

أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم فضول الجمهور بسبب تعليق أكدت من خلاله ان “نفسيتها تعبانة”، مضيفة انها ليست مطمئنة على ان يحمل مسلسلها 2020 هذا الإسم خاصة ان الحظ السيء يلاحقه بسبب هذا الرقم.

نشرت نادين صورة لها على طريقة “السيلفي” وكتبت: “سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠ … قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحسته معها، كان قلبي يشعر منذ البداية ان هذا الاسم ما بطمن لم ارتاح له يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع نسفيتي تعبانة (نفسيتي)”.

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فهل ستعتمد شركة الانتاج “صباح أخوان” على اسم “2020” كعنوان نهائي للمسلسل، أم ستلجأ الى تغييره بعد الانتهاء من التصوير؟ سننتظر ونرى…

وكانت نادين قد خرجت من المنافسة الرمضانية بعدما تعذّر استكمال تصوير المسلسل بسبب التعبئة العامة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية للحد من فيروس كورونا، لكن حالياً دارت كاميرا المخرج فيليب أسمر مرة جديدة لأجل استأنف تصوير العمل الذي يضم نخبة من الممثلين وانتاج صبّاح أخوان.

نذكر ان اسم نادين نجيم كان قد دخل مؤخراً ضمن قائمة الأكثر تداولاً في السعودية ومصر بعد عرض حلقتها ضمن برنامج “إغلب السقا” الذي يقدمه النجم أحمد السقا بمشاركة الفنانة رزان المغربي، عبر شاشة mbc مصر.