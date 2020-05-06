توم كروز يحول خطط ناسا إلى حقيقة

يتعاون الممثل الشهير توم كروز مع إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) لتصوير فيلم سينمائي في الفضاء.

وقال مدير ناسا على تويتر ”ناسا متحمسة للعمل مع توم كروز في فيلم على متن محطة الفضاء الدولية”. وأضاف ”نحتاج من الإعلام أن يُلهم جيلا جديدا من المهندسين والعلماء لتحويل خطط ناسا الطموحة إلى حقيقة”.

ويعمل كروز مع شركة تسلا ورجل الأعمال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس في مشروع فيلم سيكون أول فيلم روائي طويل يجري تصويره في الفضاء.

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وكان من المقرر ان يبدأ توم كروز تصوير مشاهده في النسخة السابعة من فيلم “مهمة مستحيلة” في مدينة البندقية الإيطالية ولكن شركة الإنتاج “باراماونت بيكتشرز” اعلنت ارجاء التصوير بسبب فيروس “كورونا”.

وأوضحت الشركة أنه بعد تفشي الفيروس في إيطاليا، قررت الشركة إرجاء التصوير حرصًا منها على سلامة فريق العمل، واحترامًا لقرارات الحكومة الإيطالية بمنع التجمعات العامة لأجل السيطرة على المرض ومنعه من التفشي في البلاد خاصة بعدما سجلت ايطاليا وفاة سادس حالة بفيروس “كورونا”، أما عدد حالات الإصابة بلغت 229 حالة، وهي الأعلى في اوروبا.

ويعود النجم ​توم كروز​ في الجزء الجديد من سلسلة أفلام “مهمة مستحيلة” أو ​Mission Impossible​، إخراج كريستوفر مكواري، ليؤدي شخصية إيثان هانت، العميل السري غير القابل للتدمير، حيث تم تحديد 23 يوليو 2021 لطرح الجزء السابع من الفيلم.