جاكيموس وبيلا حديد يكشفان النقاب عن حملتهما الإعلانية الجديدة من الحجر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قامت العلامة الفرنسية جاكيموس بإطلاق حملتها الإعلانية الأولى، والتي تم تصويرها من المنزل بالتعاون مع العارضة الشهيرة بيلا حديد، وبهذه الطريقة استطاعت العلامة الفرنسية أن تتكيف مع القيود الجديدة الناجمة عن الحجر المنزلي.

وقد نشرت على حسابها في إنستغرام ما لا يقل عن تسع لقطات للعارضة وهي ترتدي قطعًا من مجموعتها الجديدة لربيع وصيف 2020، وتم التقاط الصور كلها باستخدام تطبيق التواصل عن بعد FaceTime.

وأظهرت بيلا احترافيتها كعارضة وهي تستعرض قطع الأزياء، حيث ظهرت في إحدى الصور وهي تخفي الجزء العلوي من جسمها العاري بحقيبة Le Chiquito الجديدة، وظهرت في صور أخرى وهي ترقد على سريرها وأحيانًا في الحمام وهي تستعرض النظارات الشمسية الجديدة للعلامة، وقد تم تصوير الحملة في مدة لا تقل عن ساعتين، من قبل المصور بيير أنجي كارلوتي، الذي كان عليه أن يتعلم كيفية التقاط لقطة الشاشة "screen shot" في الوقت المناسب.

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بعد ساعات قليلة من نشر صور الحملة، تحدث جاكيموس عبر خاصية الستوري على إنستغرام عن كواليس جلسة التصوير، مؤكدًا توتره نظرًا لكونها تجربة جديدة كليا، قائلًا: "لم نكن نعرف ماذا نتوقع لأنها كانت المرة الأولى التي نقوم فيها بجلسة تصوير عن بعد"، وأضاف أنه كان متصلاً بجهاز الكمبيوتر الخاص به مع جهاز بيلا حديد عن طريق تطبيق فيس تايم، بينما التقط بيير أنجي كارلوتي الصور على جهاز الأيفون.

ومن خلال جلسة أسئلة وأجوبة على حسابه، أوضح جاكيموس أيضًا أن بيلا حديد لم تحتج إلى أي تعليمات لتحقيق هذه النتيجة، مؤكدًا أن كل وضعيات بيلا كانت طبيعية وعفوية.

وعند سؤاله عن إمكانية أن تكون الحملات التي يتم تصويرها عبر تطبيق FaceTime هي مستقبل الموضة، أكد أنه يفضل التواصل البشري، قائلا:" في هذه الفترة، من المهم أن تكون متباعدًا، وفي حين أن الشعر والأزياء لا يزالان موجودين، علينا إيجاد طرق جديدة للتعبير عنها!".