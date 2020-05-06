العارضة دانيال جونز: نور الغندور لم تغضبني.. وحنان النجادة سبب شهرتي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت عارضة الأزياء "دانيال جونز" أن انتشار الصورة التي عدلتها الفنانة المصرية المقيمة في الكويت نور الغندور، مستخدمة برنامج "الفوتوشوب" لتضع وجهها على وجه جونز، لم يغضبها، وإنما ساعد كثيرًا في انتشارها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ"جونز"، وهي ترد من خلاله على دفاع نور الغندور عن نفسها، وعن الاتهامات التي وجهت لها بسرقة صور عارضة الأزياء.

وقالت جونز: "الموضوع أبدًا ما ضايقني وما أزعجني بس هدا ما يعني إني ما أطلع أو أكتب شيء.. تاني شيء لبعض الناس اللي عم تقولي إنتى كيف بتكتبي هيك؟.. أولا حكي كان كتير محترم وأبدا ما حكيت شيء غلط أبدا ما جبت سيرة الاسم".

وتابعت: "أنا ما حطيت صورة بالعكس أنا حطيت صورتي وحكيت بشكل عام وما منشنت حدا.. شو الحكي العيب اللي حكيته إنه هيدا تعب فريق كامل إي هيدا تعب فريق كامل، هذه الميكب أرتست إجت من منطقة بعيدة لحتى تعملي هيدا اللوك، واندفع مصاري لحتى تعمل هذا اللوك".

وبينت الفائدة التى عادت عليها من قبل هذا الموضوع، قائلة: "أنا جدا عادي عندي الموضوع بالعكس أنا انعرفت أكتر وبقولها بكل صراحة.. بس إنه انشهرت من وراها لأ أنا ما انشهرت من وراها إذا بنحكي بالرقم أنا كان عندي 100 ألف.. ومن وراها صار عندى 102 ألف".

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وأردفت: "أنا انشهرت من ورا حنان النجادة خبيرة التجميل وليس أي شخص آخر.. ولو كنت إنسانة مو مليحة وبدور على شهرة كنت استغليت الموضوع قانونيًا وكلنا بنعرف أن هذا يعتبر لحقوق الملكية".

وتعود القصة إلى قيام نور الغندور بوضع وجهها على صورة لعارضة الأزياء "دانيال جونز"، وقام أحد المتابعين بإرسالها لجونز؛ ما جعلها تقوم بالرد عليها وهي مندهشة قائلة: "نعم للحقيقة هذا أنا، شكرًا لإرسالك المسج، هذا أمر غريب"، ومن هذا المنطلق وصف الجمهور نور الغندور بـ"السارقة" وبدأت حملة انتقادات ضدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت نور الغندور برنامج التعديل الفوتشوب ووضعت وجهها على صور خاصة لنجوم عالميين أو مشاهير، مشيرة في تصريح متداول لها إلى أنها تورطت في هذا الأمر من جانب بعض الأشخاص "الفانز".

وقالت نور الغندور في ردها: "وايد ناس دزوا هالتصميم وهي أنا مسويته بس ما كنت أدري إنه هاذي صورة بنت مشهورة وأنا لقيتها ببرنامج (Pinterest) لو أدري إنها لبنت مشهورة جان ما سويتها"، مختتمة: "أتمنى إنه هالكلام يوصل للبنت".