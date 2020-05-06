ريهام عبدالغفور تنهار في مقلب فيفي عبده.. شاهدي رد فعلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انهارت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، ولم تتمالك أعصابها في مقلب الراقصة الاستعراضية فيفي عبده "خلي بالك من فيفي"، وشهدت حلقتها العديد من المواقف المثيرة.

بدأ المقلب كالعادة بمحاولة رجل الأمن منع دخول ومضايقة عبدالغفور حيث أخبرها بأن شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخولها جعل اللمبة تضيء وطلب منها المرور من الباب عدة مرات وهو ما أثار دهشتها حتى ظهرت فيفي وأدخلتها بيتها.

ثم جلست عبدالغفور تتبادل الحديث مع "فيفي" وأثناء الاندماج معها سقطت الخادمة عليها وهي تجلس على الأريكة فجأة مع تعالي أصوات الفرقعات بشكل مرعب أفزعها وأثار رعبها.

وحاولت ريهام إفاقة الخادمة من خلال ورق العنب والمياه وقامت بمساعدتها في النهوض على الأرض حتى استيقظت، وكانت مذهولة من حديث فيفى بأنها "خربت البيت" واتهامها بالحسد.

وبدا الانهيار واضحًا على ملامح ريهام ووضعت يدها على رأسها ورغم ذلك ظلت فيفي تقول "خمسة وخميسة"، وأثناء ذلك خرج الخادم المحترق فانتاب ريهام حالة من الرعب وحاولت أن تطفئ النيران لكنها فشلت فلاذت بالهروب وهي تردد "فيه إيه يا جماعة َ" مستغربة كم الأحداث التي تدور حولها.

وتوجهت ريهام نحو الحمام ولحقتها الخادمة التي يتلبسها الجن فزاد رعبها حين سقطت أمام عينها على الأرضية فظلت ريهام تبكي من هول المشهد، وحين خرجت رأت فيفى تسقط على الأرض فطلبت مياه لإفاقتها.

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وأصيبت ريهام بحالة من الذهول جراء ما يحدث حولها من فرقعات ونيران وفقد للوعي وسقوط على الأرض، وفجأه أطلقت فيفي زغرودة مفاجئة لتكتشف عبدالغفور أنها سقطت في فخ برنامج فيفي.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور مسلسل "زي الشمس"، وتم عرضه في رمضان 2019، بطولة دينا الشربيني، وأحمد السعدني، وريهام عبد الغفور، وأحمد داوود، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.