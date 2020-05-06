سوسن ميخائيل: عشت كابوس الموت وحدي في الغربة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

بعد أشهر من العذاب والخوف والوحدة التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد تطل النجمة السورية سوسن ميخائيل على جمهورها في أول ظهور لها بشكل خاص وحصري لموقع فوشيا وفور وصولها إلى سوريا من مكانها في الحجر الصحي حيث قامت الحكومة السورية بتجهيز أماكن الحجر للعائدين من خارج البلاد للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

وتأتي عودة ميخائيل بعد إرسال طائرة من دمشق إلى الإمارات لإحضار السوريين العالقين هناك بعد إغلاق حركة المطارات للحد من انتشار فيروس كورونا. وفي التفاصيل كشفت النجمة السورية أنها بقيت في الإمارات بسبب مسلسل "بنت و ولد" حيث اضطرت لإكمال التصوير لتجد نفسها بعد انتهائه أنه لا سبيل للعودة الأمر الذي تسبب لها بحالة حزن كبيرة قابله فرح عميق لدى وصولها إلى دمشق وهو ما بدا واضحاً في الفيديو الذي خصّت فيه ميخائيل موقع فوشيا.

وقالت الفنانة السورية إنها كانت تحمل كمّا كبيرا من الشوق في داخلها حتى باتت تشعر أنها مسجونة مضيفة أنها عملت على حجر نفسها في الإمارات لخوفها الشديد من الفيروس على نفسها وعلى أهلها وأحبتها، مبينة أنها لا تريد أن تأخذ عدوى بسبب أي تصرف خاطئ وعندما علمت بأمر الطائرة سارعت إلى السفارة السورية في الإمارات لتسجيل اسمها على قائمة العائدين برغم أن القرار الصادر يجبر جميع القادمين بالبقاء في الحجر الصحي المجهز من قبل الحكومة السورية مدة أربعة عشر يوما. كاشفة أن الفرق الطبية في سوريا قامت بأخذ مسحات من منها ومن جميع الواصلين بانتظار نتيجة الفحوصات.

Advertisements

وشددت ميخائيل على فرحتها لأنها ستلتقي بعد غياب بوالدتها وشقيقها وأولاد شقيقها وأصدقائها بعد طول غياب وخوف ورعب سكنها وتملّكها حيث كانت ترى أحلاماً مرعبة وكوابيس مخيفة وتراودها أفكار حول وفاتها في الغربة وحيدة دون أن يتمكن أحد من أهلها من الوصول إليها بظل الإجراءات الاحترازية المتبعة في معظم دول العالم.

وحول ما تغيّر بها بعد أزمة كورونا قالت إنها كانت تحمل فوبيا النظافة لكن هذه الفوبيا زادت كثيراً وتضاعف شعور الخوف منها مضيفة أنها بعد أن أصبحت في سوريا لم تعد تشعر بالخوف لأن ما مرّ على سوريا خلال سنوات الأزمة لن تؤثر به أزمة كورونا بحسب تعبيرها.

دراما2020

وحول حضورها في دراما العام الجاري خلال شهر رمضان المبارك قالت إنها سعيدة بردود الفعل التي تتلقاها حول مسلسل "حركات بنات" وتؤدي فيه شخصية "أم طارق" كما أنها تشارك في مسلسل "حرملك2" حيث تحلّ ضيفة على الجزء الثاني بينما تشهد شخصيتها تطورا أكبر في الجزء الثالث، وحول مسلسل "بنت و ولد" الذي يعرض على قناة مشفرة كشفت أنها تؤدي به شخصية "الحماية" اللطيفة والمتصابية.