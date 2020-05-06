أمير عيد عن مطربي المهرجانات: صعبان على الناس نجاحهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أمر عيد، عبر حسابه الشخصي بـ"تويتر"، تغريدة علق بها على ظهور مطربي المهرجانات في برامج رمضان. كتب عيد: "شيء مستفز البرامج اللي بتستضيف فنانين المهرجانات ويكلموهم بطريقة استعلائية ويشتغلوا في النغمة بتاعة المحتوى وأنت مش مطرب والخ الخ". Advertisements وأضاف: "وكأن باقي الفنانين مثلا بيغنوا الأطلال، المشكله كلها إنهم ناجحين ودي حاجة مضايقاهم عشان مش من حق الغلابة يعملوا فلوس أو ينجحوا عشان مش منهم ومش شبههم". واستضافت المخرجة إيناس الدغيدي في حلقة أمس من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المطرب حمو بيكا. ​

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