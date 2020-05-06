تراند اليوم : ابنة فنان مصري شهير تظهر وتعلق بعد تحولها إلى شاب

بعد حالة الضجة التي أحدثتها تصريحات الفنان المصري هشام سليم التي أدلى بها خلال ظهوره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حول قصة تحول ابنته نورا من أنثى إلى ذكر.
ظهر نجله في فيديو مفاجئ معه، حيث بدأ هشام سليم حديثه لابنه، قائلاً: "إنت ابني.. أنا اللى جبتك للدنيا دي.. وأنا اللي لازم أقف جنبك.. ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك".
ووجه نور هشام سليم كلمة لأبيه معبرا فيها عن امتنانه له قائلا: "شكرا ليك يا بوبس أنا لولاك مكنتش هبقى هنا وأنت طول حياتك بتعمل اللي تقدر عليه.. آه بنغلط وآه في مشاكل بينا ساعات بس أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل".
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لأول مرة هشام سليم وابنه نور يتحدثان عن رحلة عبور نورا إلى نور. 🤔🤔 تبين بواريك وشعر طبيعي١٠٠٪ ولا يبين بالتركيب؟ شركة @usabeautytstore يستخدمون اجدد التقنيات لشغلهم😍🔥 دشو الاكاونت وشوفو الشغل المرتب😋 ومرخصين من وزارة التجاره وعندهم محل بالشويخ مجمع 125 مقابل مجمع ميار ارقامهم : 60907044 60905044 60905033 60905011 ٠ ٠ حسابهم في انستغرام 🇰🇼👇🏻✈️ @usabeautytstore @usabeautytstore @usabeautytstore ٠A post shared by مزاجية (@mzajeah_kw) on May 5, 2020 at 10:52am PDT