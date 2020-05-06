تراند اليوم : ابنة فنان مصري شهير تظهر وتعلق بعد تحولها إلى شاب



بعد حالة الضجة التي أحدثتها تصريحات الفنان المصري هشام سليم التي أدلى بها خلال ظهوره ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حول قصة تحول ابنته نورا من أنثى إلى ذكر.

ظهر نجله في فيديو مفاجئ معه، حيث بدأ هشام سليم حديثه لابنه، قائلاً: "إنت ابني.. أنا اللى جبتك للدنيا دي.. وأنا اللي لازم أقف جنبك.. ولو أي حاجة حصلت أنا موجود علشانك".

ووجه نور هشام سليم كلمة لأبيه معبرا فيها عن امتنانه له قائلا: "شكرا ليك يا بوبس أنا لولاك مكنتش هبقى هنا وأنت طول حياتك بتعمل اللي تقدر عليه.. آه بنغلط وآه في مشاكل بينا ساعات بس أنت أبويا وهتفضل أبويا مهما حصل".