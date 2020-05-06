تراند اليوم : بعد ساعات من وفاة فنانة مصرية.. وفاة فنان شهير بنفس السبب

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وتوفي الممثل السوري هلال خوري اثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وقد نعته نقابة الفنانين السوريين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة: "نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي اليكم وفاة الزميل الممثل هلال الخوري تغمده الله برحمته وجعل مثواه الجنه وليكن ذكره مابدا مع الملائكه والقديسين والصبر والسلوان لعائلته".
وكان عدد كبيرمن الفنانين، نعوا الفنانة المصرية الشابة، خاصة وأن آخر ما كتبته علي حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، هو طلب الدعاء لها قائلة :" دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الأستجابه انا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".