تراند اليوم : هيفاء وهبى تلجأ للقضاء المصري.. "وزيري" سرق منها 63 مليونًا

لجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى، إلى القضاء المصري لاسترجاع حقها بعد الكشف عن سرقة مدير أعمالها "محمد وزيري" مبلغ قدره 63 مليونًا بموجب التوكيل الذي حررته له.

وحررت هيفاء عن طريق محاميها بمصر المستشار القانوني ياسر قنطوش، محضرًا ضد مدير أعمالها السابق محمد حمزة عبد الرحمن محمد الشهير بمحمد وزيرى تتهمه بالسرقة والاستيلاء على أموالها.

واتهم المستشار القانوني ياسر قنطوش محامى النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، مدير أعمالها السابق، بحصوله على مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بعد أن قامت بعمل توكيل لمدير أعمالها محمد وزيري ليقوم بالإنابة عنها بالتفاوض مع الغير بخصوص حفلاتها الغنائية والفنية والأفلام السينمائية والبرامج والمسلسلات التلفزيونية والدعايات، والتوقيع على العقود الخاصة بتلك الأعمال.

وبحسب ما أضافت الدعوى: "أن المشكو في حقه كان يعمل مدير أعمال الشاكية في مصر ويقوم بالتعاقد على الحفلات والبرامج والمسلسلات التي تخص الشاكية وكان يتولى استلام القيمة المادية للمتفق عليها للحفلات والمسلسلات من المنتجين والمتعهدين ويتولى إيداعهما في البنك في حساب الشاكية، إلا أنه استغل التوكيل المحرر له من قبل الشاكية، وقام بسحب مبالغ مالية من حساب الشاكية المودع ببنك الإمارات دبي الوطني، وأودع تلك المبالغ بالحساب الخاص به دون علم الشاكية".

وتابعت: "بالإضافة إلى استيلاءه على مبالغ مالية أخرى كبيرة نظير قيمة الحفلات والبرامج التلفزيونية والمسلسلات الخاصة بها التي كان يتقاضاها من المنتجين وبدلاً من تسليمها للشاكية كان يقوم بالاستيلاء عليها لحسابه الخاص بهدف الإضرار بالشاكية والاستيلاء على أموالها".