مريم نعوم: "ليه لأ" يناقش فكرة صراع الأجيال.. وأنتظر "تحت المظلة" مع كاملة أبو ذكري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 6 مايو 2020 10:44 صباحاً - تنتظر المؤلفة والسيناريست المصرية مريم نعوم عرض أحدث أعمالها وهو مسلسل "ليه لأ"، من بطولة النجمة أمينة خليل والمقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري، عبر قناة "mbc مصر" حيث يحل محل مسلسل "ونسني" الذي ينتهي عرضه في الـ 15 من رمضان.



المسلسل تأليف ورشة سرد تحت إشراف مريم نعوم، وسيناريو وحوار مجدي أمين ودينا نجم، وبطولة أمينة خليل وهاني عادل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي وهالة صدقى ومريم الخشت وعمر السعيد وناردين فرج. ومن إخراج مريم أبو عوف.







مريم نعوم تحدثت لـ "الخليج 365 نت" عن العمل حيث أشارت إلى أنه من نوعية الدراما الاجتماعية، وتدور فكرته الأساسية حول صراع الأجيال، حيث نرى جيل يريد التحكم في زمام أمور حياته وحياة ابنائه حتى ولو تجاوزت أعمارهم الثلاثين، وجيل آخر في الثلاثينات من العمر يحاول استلام الراية وخلق مساحة من الاستقلال وحرية اتخاذ القرار، فينشب صراع ما بين التشبث بالتقاليد ولو كانت بالية، وبين الرغبة في التجديد ولو كانت مخاطرة".



وعن مسألة عرض المسلسل من خلال 15 حلقة فقط، قالت نعوم: "لم تكن أحداث المسلسل تحتمل أكثر من 15 حلقة وأنا مع فكرة عدم الالتزام بضرورة عرض الأعمال الدرامية في 30 حلقة، وإنما أن يحدد صناع كل عمل عدد الحلقات الكافية لعرض أعمالهم الدرامية دونما اللجوء إلى "المط"و التطويل الغير مبرر.



مريم نعوم كذلك تطرقت إلى قرب عودتها إلى السينما من خلال فيلم سينمائى جديد مقتبس عن مجموعة قصص للكاتب الكبير نجيب محفوظ بعنوان "تحت المظلة" والتى كتبها عام 1996، حيث قامت بكتابة السيناريو الخاص به، وتتعاون خلاله مع المخرجة كاملة أبو ذكرى في ثانى تعاون سينمائي يجمع بينهن بعدما قدما سوياً فيلم "واحد صفر" عام 2009، كما تعاونا في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة، مثل "واحة الغروب"، و"ذات"، و"سجن النسا".