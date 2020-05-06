نجلاء فتحي في ظهور نادر جداً.. فهل تغيرت؟ - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - في ظهور نادر لها على مواقع التواصل الاجتماعي، هنأت الممثلة الشهيرة ​نجلاء فتحي​ زوج ابنتها ياسمين، المخرج خضر محمد خضر، بعيد ميلاده الأربعين عبر مقطع فيديو انتشر بشكل كبير بين المتابعين. وتمنت نجلاء البالغة من العمر 68 سنة السعادة لزوج ابنتها وقالت: "كل سنة وأنت طيب يا محمد وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجع لنا بألف سلامة".

وأشاد المعلقون بجمال نجلاء في هذا الظهور النادر وأثنوا على ملامحها الطبيعية وكيف حافظت على شبابها في ظل غيابها عن الشاشة فكان آخر ظهور لها عندما التقطت عدسات المصورين صورًا لها خلال جنازة زوجها الإعلامي الراحل حمدي قنديل

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