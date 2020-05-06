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ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي حالات الشبه التي تربط النجوم العرب ببعض المشاهير العالميين، لكن البعض منهم يرفضون هذا التشبيه، في هذا التقرير نستعرض ابرز النجوم العرب الذين رفضوا تشبيههم بالنجوم العالميين:
الممثل المصري محيي إسماعيل رفض اثناء تلقيه تكريماً في أميركا إطلاق مقدم الحفل عليه لقب "آل باتشينو السينما المصرية"، أما الممثل المصري محمود حميدة فقد انفعل بشدة، حينما أطلق عليه أحد الإعلاميين لقب "روبرت دي نيرو العرب"، وأعلن رفضه لهذا التشبيه حيث قال :"لا يشرفني، إيه روبرت دي نيرو العرب، يعني إيه يعني، أنا إسمي محمود حميدة".
من جهته كشف الممثل الأردني منذر رياحنة عن غضبه حينما تم تشبيهه بالنجم التركي كيفانتش تاتليتوغ، وأكد أنه يرفض هذا التشبيه جملة ومضموناً، أما الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة فقد رفضت تشبيهها بالنجمة الأميركية جينفر لوبيز وقالت في أحد التصريحات الصحفية: "شرف كبير لي ولكني لا أحب أن أشُبه إلا بنفسي، لأن كل فنان له نكهته الخاصة عند جمهوره، وأنا لا أحب افتقاد هذه الصفة بتشبيهي بغيري من النجمات".
كانت هذه تفاصيل خبر فنانون عرب يرفضون تشبيههم بنجوم عالميين منهم أمل بوشوشة التي لا تحب مقارنتها بـ جينيفر لوبيز! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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