فنانون عرب يرفضون تشبيههم بنجوم عالميين منهم أمل بوشوشة التي لا تحب مقارنتها بـ جينيفر لوبيز!

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي حالات الشبه التي تربط النجوم العرب ببعض المشاهير العالميين، لكن البعض منهم يرفضون هذا التشبيه، في هذا التقرير نستعرض ابرز النجوم العرب الذين رفضوا تشبيههم بالنجوم العالميين:

الممثل المصري ​محيي إسماعيل​ رفض اثناء تلقيه تكريماً في أميركا إطلاق مقدم الحفل عليه لقب "آل باتشينو السينما المصرية"، أما الممثل المصري ​محمود حميدة​ فقد انفعل بشدة، حينما أطلق عليه أحد الإعلاميين لقب "روبرت دي نيرو العرب"، وأعلن رفضه لهذا التشبيه حيث قال :"لا يشرفني، إيه روبرت دي نيرو العرب، يعني إيه يعني، أنا إسمي محمود حميدة".

من جهته كشف الممثل الأردني ​منذر رياحنة​ عن غضبه حينما تم تشبيهه بالنجم التركي ​كيفانتش تاتليتوغ​، وأكد أنه يرفض هذا التشبيه جملة ومضموناً، أما الفنانة الجزائرية ​أمل بوشوشة​ فقد رفضت تشبيهها بالنجمة الأميركية ​جينفر لوبيز​ وقالت في أحد التصريحات الصحفية: "شرف كبير لي ولكني لا أحب أن أشُبه إلا بنفسي، لأن كل فنان له نكهته الخاصة عند جمهوره، وأنا لا أحب افتقاد هذه الصفة بتشبيهي بغيري من النجمات".

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