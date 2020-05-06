شاهدوا ابن هشام سليم المتحول جنسياً في أول ظهور له ..ويعترف: فكرت بالانتحار - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - بعد ان كشف الممثل المصري ​هشام سليم​، عن تحول ابنه نور جنسياً بعد ان ولد بنتاً أتى ظهوره لاول مرة على الشاشة عبر مع برنامج "جعفر توك"، مع الإعلامي جعفر عبد الكريمحيث كشف عن معاناته قبل ان يصل الى ما هو عليه وقال : "مكنتش فاهم حاجة ودورت على الإنترنت أنا عايش في مصر ومفيش الكلام ده هنا، لحد دلوقتي معرفش غير شخصين تلاتة بس اللي زيي، والصراحة كان في أوقات كتيرة كنت بفكر في الانتحار مكنتش حاسس إني طبيعي وحاسس إني مش عارف أعيش حياتي".

وتابع نور هشام سليم: "مكنتش شايف مستقبل لنفسي.. لا جواز ولا شغل ولا أي حاجة.. بس اتعلمت أحب نفسي وأعمل اللي عليا، ومكنتش عايز أقول لوالدي ووالدتي أي حاجة غير لما أكون أنا عارف أنا عايز إيه".