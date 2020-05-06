فيديو- ميرهان حسين شبيهة نوال الزغبي بالمكياج

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن قلّدت فيفي عبده، اختارت الممثلة المصرية ​ميرهان حسين​ أن تتحوّل لتصبح شبيهة ​نوال الزغبي​، فاستخدمت مهارتها في وضع المكياج لتقترب من ملامحها.

ونشرت ميرهان عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو ظهرت فيه بعد وضع مكياج جعلها تبدو شبيهة نوال الزغبي، وغنت مقطعا من أغنيتها "عينيك كدابين" لكن مع تغيير كلماتها.

يذكر أن آخر أعمال عرضت لميرهان حسين كانت مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج‎.‎

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