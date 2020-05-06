عيسى المرزوق متهم بسرقة لاعب ريال مدريد - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الفنان الكويتي عيسي المرزوق ولادة ابنته "ريما" على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي الا انه تعرض لهجوم بعد سرقته للصورة التي ارفقها بالاعلان والتي اراد من جمهوره ان يصدق انها تعود له ولابنته فيما هي تعود للاعب الكولومبي الشهير خاميس رودريغز نجم نادي ريال مدريد الإسباني وهو ممسكا بيد مولوده الذي رزق به قبل فترة.

وعلق المرزوقي على الصورة قائلاً: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات رزقني الله بمولودة أسميتها ريما اللهم أنبتها نباتا حسنا”.

وعلى الرغم ان الخبر السعيد كان من المفترض ان ينتشر بقوة الا ان موضوع سرقته للصورة طغى على الموضوع الاساسي فتعرض للسخرية بشكل كبير