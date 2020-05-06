مسرح إسطنبولي يُطلق مهرجان لأفلام الموبايل

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت إدارة "​مسرح إسطنبولي​" و"جمعية تيرو للفنون" و"المسرح الوطني البناني" عن إقامة الدورة الاولى من "مهرجان صور السينمائي الدولي لفيلم الموبايل" عبر الإنترنت، وذلك في 20 و21 حزيران/ يونيو، وستعرض الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الرسمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بمهرجان صور السينمائي الدولي للأفلام القصيرة، وقد تم فتح باب استقبال الأفلام المشاركة لغاية 20 أيار/ مايو 2020 .

وأكد مؤسس "​المسرح الوطني اللبناني​" الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي أنه "وبسبب الأوضاع الراهنة قررنا إقامة دورة خاصة لمهرجان صور السينمائي لفيلم الموبايل وذلك من أجل مساعدة المواهب الشابة على تقديم رؤيتهم الخاصة، من خلال تقديمهم لأفلام يتم تصويرها من خلال كاميرا الهاتف المحمول، وخصوصاً الذين لا تتوافر لديهم الإمكانيات".

كما يجب أن لا تزيد مدة الفيلم عن خمس دقائق وأن لا تقل عن دقيقتين، وأن ترسل الأفلام عبر عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمهرجان أو عن طريق تحميلها على المهرجان على الإنترنت .