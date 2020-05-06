تراند اليوم : تعرف على النهاية المأساوية للفنان نظيم شعراوي

يمثل شهر يناير من كل عام ذكرى مهمة لمحبي الفنان الراحل نظيم شعراوي الذي وُلد في يوم 7 يناير وشارك في العديد من الأعمال الفنية.

وبدأ الفنان نظيم شعراوي حياته الفنية نهاية الأربيعنيات ، وحقق شهرة معقولة بأعماله المسرحية مع الفنان فؤاد المهندس لكنه بعد ذلك نال شهرة واسعة بمسرحية “شاهد مشافش حاجة”.

وفي أواخر أيامه تعرض لوعكة صحية شديدة لدرجة أنه أدى دوره في مسلسل “الرجل الآخر” على كرسي متحرك.

واضطر “شعراوي” لاعتزال الفن بعد تعرضه لآلام شديدة وعدم قدرته على الخروج من المنزل فضلا عن إصابته بمرض الزهايمر.

ولم يكن يزور “شعراوي” في نهاية حياته سوى عدد قليل من الفنانين مثل روجينا وأشرف زكي وتامر حسني ودلال عبد العزيز.

و رحل يوم 30 يونيو عام 2010 عن عمر يناهز 88 سنة.