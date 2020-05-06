تراند اليوم : القبض على إعلامي شهير على خلفية ملاحقته لفنانة شهيرة بالإمارات

حالة من الغموض تحيط بمصير إعلامي شهير وسط أنباء صحفية متداولة عن القبض عليه.

كشفت وسائل إعلام خليجية عن القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي – شقيق الفنان حسين الجسمي – على خلفية اتهامه بملاحقة الفنانة مريم حسين.

ولم يؤكد الجسمي أو ينفي هذه الأنباء وإن كان حسابه على انستجرام يكشف اختفاء تدوينته منذ 4 أيام أو أكثر.

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وفي الوقت الذي تتردد فيه تلك الأنباء ، كتبت مريم حسين تدوينة قالت فيها: الحمدلله على نعمة القانون بالإمارات.

وكان الجسمي قد تراشق مع مريم حسين عدة مرات بسبب اتهامه لأعمالها الفنية بأنها غير لائقة فضلا على تقديم بلاغات ضدها في الوقت الذي اتهمته فيه بأنه يلاحقها ويعين رجالا لتعقبها.