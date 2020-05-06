نادين نجيم: نفسيتي تعبانة و”٢٠٢٠” نحس

متابعة بتجــــــــرد: تنشغل النجمة اللبنانية نادين نجيم في الفترة الراهنة بتصوير مشاهدها في مسلسل “عشرين عشرين” الذي كان مقررًا أن تخوض من خلاله السباق الدرامي لرمضان 2020، وتم تأجيله لعدم الانتهاء من تصويره بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونشرت نادين خلال الساعات الماضية صورة كانت قد التقطتها في أوّل يوم تصوير للمسلسل، وأشارت في تعليقها عليها، إلى أنها ومنذ أن عُرض عليها المسلسل لم تشعر بالراحة تجاه اسمه “٢٠٢٠” وصدقت توقعاتها مع كل ما حمله عام 2020 من أزمات حتى يومنا هذا.

وكتبت نادين عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام”: “سلفي اول ما بلشنا تصوير مسلسل ٢٠٢٠ … قد ما هل الرقم نحس حتى المسلسل نحستو معها كان حاسسني قلبي من الأول انه هل اسم ما بطمن ما ارتحتلو يخرب بيتك ملا سنة ولا ابشع نسفيتي تعبانة (نفسيتي)”.

الجدير ذكره أن مسلسل “عشرين عشرين” هو العمل الثاني الذي يجمع بين نادين نجيم وقصي خولي، بعد النجاح الكبير الذي حققاه العام الماضي في مسلسل “خمسة ونص”، وهو من إنتاج شركة “الصباح”، تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب اسمر.